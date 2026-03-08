Dois homens são mortos a tiros em Caxias do Sul

Dois homens foram mortos a tiros na tarde de sábado (7) em Caxias do Sul, na serra gaúcha. O duplo homicídio foi registrado por volta de 15h30min, na Rua José Antônio Ferreira.

Um dos homens foi identificado como Leandreo da Silva Wolf, 45 anos. Ele foi atingido por tiros na cabeça.

Segundo a investigação preliminar da Polícia Civil, Wolf havia deixado o sistema penitenciário na última terça-feira (3). Ele tinha antecedentes policiais por homicídio e crimes patrimoniais.

A segunda vítima, ainda não identificada, não seria alvo da execução, segundo a polícia. O homem estava na mesma rua em que ocorreram os disparos de arma de fogo, catando recicláveis, e foi atingido por um disparo na barriga.