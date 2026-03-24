Dois homens são alvos de busca e apreensão em Bento Gonçalves suspeitos de aplicar golpe dos nudes em vítima paulista

Operação do MPRS deu apoio ao MPSP por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) Ministério Público / divulgação

Uma operação de apoio do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) ao Ministério Público de São Paulo (MPSP) apreendeu celulares, pen drives e documentos nesta terça-feira (24), em Bento Gonçalves.

Os aparelhos, segundo o MP, foram utilizados para extorquir dinheiro de uma vítima paulista por meio do golpe dos nudes - quando a vítima é forçada a realizar pagamentos para que fotos e conversas íntimas não sejam divulgadas.

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Dois homens foram alvos da operação de busca e apreensão. Um deles é apenado da Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves, que teve a cela revistada.

O segundo investigado é morador de Bento e responderá pelo crime de extorsão e lavagem de dinheiro. A identidade dos suspeitos não foi divulgada.

De acordo com o promotor de Justiça André Luiz Brandão, do CyberGaeco, as quebras de sigilo telefônico, telemático e bancário ajudaram a descobrir quem era o responsável por auxiliar o presidiário na ocultação dos valores adquiridos.

— A próxima etapa da apuração será encontrar mais envolvidos neste crime, tanto quem aplica o golpe dos nudes quanto quem lava os capitais por meio de depósitos em diversas contas bancárias ou através da aquisição de bens. Já temos indícios de que os responsáveis são bem estruturados e que há vítimas em todo o país — explica.