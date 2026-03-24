Polícia

Celulares apreendidos
Notícia

Dois homens são alvos de busca e apreensão em Bento Gonçalves suspeitos de aplicar golpe dos nudes em vítima paulista

Um deles é um apenado da Penitenciária Estadual e outro, em liberdade, era responsável por ocultar os valores adquiridos na extorsão

Pedro Zanrosso

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