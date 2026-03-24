Corpo de vítima de homicídio é recolhido por familiares e Posto Médico Legal segue à procura de outras duas famílias em Caxias

Corpo de Giovani Bones, 32 anos, foi recolhido após 17 dias. IGP / Reprodução

Foi recolhido por familiares, nesta terça-feira (24), um dos corpos que aguardavam por reconhecimento desde os dias 8 de janeiro, 2 e 7 de março, no Posto Médico Legal de Caxias do Sul.

O corpo recolhido é de Giovani Bones, 32 anos, atingido por um disparo na barriga enquanto catava recicláveis na Rua José Antônio Ferreira, no bairro Marechal Floriano, no dia 7 de março. O crime ocorreu por volta das 15h30min.

IGP segue à procura de outras duas famílias

Outros dois corpos são mantidos no Posto Médico-Legal (PML) enquanto os peritos e a Polícia Civil tentam contato com parentes. Caso nenhum representante apareça até o dia 31 de março, eles serão enterrados em cemitérios da cidade.

Um dos corpos é de Marciano Souza de Oliveira, 42 anos, que foi encontrado morto no dia 8 de janeiro na Rua Cremona, no bairro São Pelegrino. A causa da morte foi tratada como parada cardiorespiratória.

O outro é de Matheus Cabral, que recém havia completado 28 anos quando foi encontrado morto no dia 2 de março. Ele estava em frente ao numeral 412 da Rua Os Dezoito do Forte, no bairro Nossa Senhora de Lourdes.