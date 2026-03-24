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Corpo de vítima de homicídio é recolhido por familiares e Posto Médico Legal segue à procura de outras duas famílias em Caxias

Giovani Bones morreu baleado no dia 7 de março, no bairro Marechal Floriano, e era um dos três corpos que seriam enterrados em abril caso não fossem reconhecidos até dia 31 de março

Pedro Zanrosso

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