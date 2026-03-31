Com presídios superlotados e sem poder receber novos apenados, Caxias do Sul tem 12 presos em delegacia

Pela manhã, quatro presos permaneceram por quase duas horas dentro de uma viatura até que fossem encaminhados à cela. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em função da superlotação e com a proibição da entrada de novos detentos nos presídios de Caxias do Sul, 12 presos estavam na Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA), no bairro Jardim América, na manhã desta terça-feira (31).

Quatro presos, dentre eles duas suspeitas de terem esfaqueado um homem durante a madrugada no bairro Nossa Senhora de Lourdes, foram mantidos por cerca de duas horas dentro de uma viatura no pátio da delegacia.

Leia Mais Justiça barra a entrada de novos presos no Presídio Regional de Caxias do Sul

A situação de Caxias do Sul foi acompanhada durante a manhã pelo vice-presidente do Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Fábio Castro, que lamentou a situação:

— A permanência desses presos aqui atrapalha o trabalho da Polícia Civil, causa transtorno no sentido de o policial ter que dividir seu tempo entre o atendimento ao público e a custódia aos presos. Se há o processo de interdição, é preciso uma solução urgente.

Para o presidente da Associação Estadual de Delegados de Polícia (Asdep), Guilherme Wondracek, a demanda causa prejuízo ao atendimento ao público:

— Em Caxias, o atendimento ao balcão não para nunca e, ao mesmo tempo, tem que estar vigiando os presos. Tenho dito uma frase: a polícia está proibida de prender.

A situação é reflexo da medida judicial que na semana retrasada negou o pedido de aumento de vagas nas galerias da Penitenciária Estadual na localidade de Apanhador e proibiu a entrada de presos até que os espaços voltem à ocupação máxima de 200%.

A medida aumentou o ingresso de presos no Presidio Regional, antiga PICS, que na segunda-feira(23) atingiu o patamar de 627 pessoas (522 homens e 105 mulheres). Desde lá a Justiça barrou a entrada de novos presos.

Por meio de nota, a Polícia Civil informa que não há alterações no fluxo de atendimento das delegacias e acrescentou que os atendimentos seguem sendo realizados normalmente, com equipes completas.

Confira a nota na íntegra:

A Polícia Civil informa que, no que se refere ao fluxo de atendimento em Delegacias de Polícia, tanto no interior, quanto na Capital, não há alterações no funcionamento destes órgãos policiais.

Os atendimentos seguem sendo realizados normalmente, com equipes completas, garantindo a continuidade e a qualidade do serviço prestado às vítimas.

Em relação aos indivíduos custodiados em algumas Delegacias, há diálogo com as instituições responsáveis pelo sistema prisional para que, o quanto antes, haja a normalização do fluxo de apenados.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a proteção das vítimas e a eficiência no atendimento à população