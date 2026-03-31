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Com presídios superlotados e sem poder receber novos apenados, Caxias do Sul tem 12 presos em delegacia

Na manhã desta terça-feira, quatro deles foram mantidos por cerca de duas horas dentro de uma viatura no pátio da delegacia

Pedro Zanrosso

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