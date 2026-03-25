Cinco são condenados pela morte, em 2022, de casal e criança em Caxias do Sul

Crime aconteceu na Rua Valdemira Raymundi. IGP / Divulgação

Cinco homens foram condenados na terça-feira (24) pela morte de um casal e uma criança da mesma família em Caxias do Sul. O crime aconteceu em 16 de junho de 2022 na Rua Valdemira Raymundi, no bairro Esplanada. Foram executados a tiros Antônio Joacir Tomás Gonçalves, 48 anos, Juliana dos Santos da Silva, 33 anos, além da filha deles, Vitória Lohana da Silva Gonçalves, de nove anos.

Paulo Roberto Stumpf Junior e Emilio dos Santos, apontados como mandantes das execuções, foram sentenciados a 90 anos de prisão cada. Eles são representados pelo defensor público Cláudio Luiz Covatti, que informou que: "eles já manifestaram, pessoalmente e na ata do julgamento, que têm o interesse em recorrer."

O réu Vitor Silva Pimentel, apontado como um dos executores, foi condenado a 58 anos e oito meses prisão. Ele é representado pela defensora pública Larissa Avena Dall' Agnol, que informou que: "haverá recurso da defesa no prazo legal".

Já Paulo Cezar Santos Vieira Junior recebeu pena de 69 anos e quatro meses de reclusão e Laion Johnatan Dall'Agnol, foi sentenciado a 58 anos e oito meses de prisão. Eles também atuaram na execução do casal e da filha deles. Ambos são representados pelo advogado Elton Soares, que informou: "A defesa dos réus Paulo e Laion já ingressou com recurso de apelação visando anular a sessão plenária, pois entende que houveram irregularidades durante o julgamento. Quanto às penas aplicadas, por ser critério do magistrado, a matéria também será discutida no recurso. Reafirma a total inocência dos clientes".

O julgamento durou mais de 10 horas e foi presidido pelo juiz Thiago Cunha. Na sentença, o magistrado avaliou que “o fato foi cometido em via pública e local habitado, o que incute temor na comunidade vizinha ao local do evento. As consequências do crime excedem ao ordinário, uma vez que houve a eliminação de um núcleo familiar inteiro”.

As condenações são com início em regime fechado, além da aplicação da lei de crimes hediondos e imediata execução da pena.

O crime

O crime aconteceu em 16 de junho de 2022, quando a família chegava em casa, no bairro Esplanada, em Caxias do Sul, e foi surpreendida por três homens armados que efetuaram mais de 30 disparos contra o veículo em que estavam.