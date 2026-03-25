Polícia

Triplo homicídio
Notícia

Cinco são condenados pela morte, em 2022, de casal e criança em Caxias do Sul

Antônio Joacir Tomás Gonçalves, Juliana dos Santos da Silva e Vitória Lohana da Silva Gonçalves foram executados em 16 de junho, quando chegavam em casa. O julgamento foi nesta realizada na terça-feira

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