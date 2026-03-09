Polícia

Trânsito
Notícia

Caminhão com mais de 200 multas é apreendido em Bento Gonçalves 

Veículo acumulava infrações como evasão de pedágio, excesso de velocidade e licenciamento vencido nos últimos três anos. O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira (9), na BR-470

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS