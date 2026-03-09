Caminhão com mais de 200 multas é apreendido em Bento Gonçalves 

O caminhão possui valor de mercado estimado em cerca de R$ 160 mil PRF / Divulgação

Um caminhão com placas de Bento Gonçalves foi apreendido na BR-470 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com mais de 200 multas vencidas que somam mais de R$ 80 mil. O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira (9).

Conforme as informações da PRF, durante a abordagem ao veículo, os policiais fizeram consultas aos sistemas e constataram que o caminhão acumulava 257 multas vencidas, 21 multas a vencer e 27 infrações aguardando apresentação de defesa.

Entre as infrações estão multas por não identificação do condutor infrator, impostas à pessoa jurídica, evasão de pedágio, excesso de velocidade registrado por radar, além de outras infrações relacionadas à condução e à conservação do veículo. Além disso, o veículo apresentava licenciamento vencido e débitos de IPVA referentes aos anos de 2024, 2025 e 2026.

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