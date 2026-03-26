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Brigada Militar terá novo posto na UCS focado no atendimento à Zona Leste de Caxias do Sul

Imóvel do Bloco 54 é preparado para se tornar uma fração do 12° Batalhão de Polícia Militar (BPM). Previsão da BM para inauguração é abril

Luca Roth

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