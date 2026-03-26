Brigada Militar terá novo posto na UCS focado no atendimento à Zona Leste de Caxias do Sul

Imóvel fica próximo ao zoológico. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A Brigada Militar (BM) irá inaugurar um novo posto para atendimento de ocorrências em Caxias do Sul. O imóvel do Bloco 54 da UCS, próximo ao zoológico, está sendo preparado para sediar uma fração do 12° Batalhão de Polícia Militar (BPM), que atuará com foco na Zona Leste da cidade.

Segundo o comando do 12° BPM, a data de instalação do que será a base do 4º pelotão policial ainda será definida, mas a previsão é que ocorra no mês que vem. O local ainda receberá adequações estruturais, como a implantação da identificação visual da corporação.

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O espaço com área total de 114,9 metros quadrados foi cedido à BM após a celebração de um contrato de comodato (empréstimo gratuito) com a Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs). A parceria terá duração de cinco anos e foi oficializada neste mês após publicação no Diário Oficial do Estado.

De acordo com a BM, o posto terá finalidade operacional, sob comando de um 1° tenente, e contará com efetivo e frota veicular específica. Embora a prioridade sejam as ocorrências na Zona Leste, em bairros como Cruzeiro, Bela Vista e o próprio Petrópolis, onde fica a universidade, os agentes do pelotão poderão eventualmente ser despachados para atendimentos no Centro, por exemplo.

O reitor da UCS, Gelson Leonardo Rech, explica que o Bloco 54 tem estrutura semelhante a de uma casa, com 90 metros quadrados e um pavimento, e recentemente estava em desuso. Ela foi adaptada para a parceria com a BM, de onde partiu a iniciativa.

— Estamos ansiosos, porque sabemos que a sensação de segurança e a segurança em si vão melhorar bastante. Teremos um posto avançado com brigadianos, isso colabora muito com o ambiente universitário e com toda a região — avalia.

Essa será a única fração de tropa do 12° BPM colocada na UCS — o posto de cavalaria da BM na instituição de ensino é pertencente ao 4° Regimento de Polícia Montada (RPMon).

Como a cidade está dividida

O cidadão que aciona o 190 tem o mesmo atendimento da BM em qualquer lugar, mas internamente a atuação do batalhão de Caxias é estruturada da seguinte forma:

1ª Companhia, no Parque dos Macaquinhos, é responsável pelo policiamento no Centro e regiões Leste e Rural. O novo posto na universidade é pertencente a esse eixo ;

; 2ª Companhia, junto ao Parque Cinquentenário, atende as regiões Norte, Oeste e Sul;

3ª Companhia, na sede do 12° BPM, no bairro Kayser, é especializada em operações especiais, com pelotões de Canil, Força Tática e Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas).