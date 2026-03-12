Brigada Militar apreende mais de 50 quilos de drogas em Caxias do Sul 

A Brigada Militar apreendeu mais de 50 quilos de drogas e uma arma de fogo com numeração suprimida na tarde desta quinta-feira (12), nos bairros Galópolis e Santa Fé, em Caxias do Sul. Um homem, de 24 anos, e uma mulher, de 20, foram presos na ação.
O fato ocorreu durante patrulhamento tático com motocicletas no bairro Galópolis, quando a equipe abordou um veículo Chevrolet/Cruze e localizou grande quantidade de entorpecente.
No total, foram apreendidos 77 tijolos de maconha (49,159kg), quatro tijolos de cocaína (4,250kg) e uma porção de crack (137,8g). Já em uma residência do Santa Fé, que também estava relacionada ao fato, foi apreendido um revólver calibre .38 com numeração suprimida.