Brigada Militar apreende mais de 50 quilos de drogas em Caxias do Sul 

Na abordagem foram localizados 77 tijolos de maconha dentre outras drogas. 12º BPM / Divulgação

A Brigada Militar apreendeu mais de 50 quilos de drogas e uma arma de fogo com numeração suprimida na tarde desta quinta-feira (12), nos bairros Galópolis e Santa Fé, em Caxias do Sul. Um homem, de 24 anos, e uma mulher, de 20, foram presos na ação.

O fato ocorreu durante patrulhamento tático com motocicletas no bairro Galópolis, quando a equipe abordou um veículo Chevrolet/Cruze e localizou grande quantidade de entorpecente.

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