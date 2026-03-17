Após perseguição, suspeito por tráfico é preso e mais de 20kg de maconha são apreendidos em São Marcos

Ao todo, foram apreendidos 36 tijolos de maconha. Brigada Militar / Divulgação

A Brigada Militar prendeu um homem de 30 anos, suspeito por tráfico de drogas, na noite desta segunda-feira (16), em São Marcos. A ação resultou na apreensão de mais de 20 quilos de maconha, além de outros materiais ligados ao comércio de entorpecentes.

De acordo com a corporação, a ocorrência teve início após o monitoramento de um VW Gol branco suspeito de transportar drogas. Em determinado momento, o condutor percebeu a aproximação da viatura e arremessou uma sacola pela janela, fugindo em alta velocidade.

Os policiais localizaram a sacola, que continha tabletes de maconha. Na sequência, a equipe se deslocou até um endereço indicado durante a ação, onde abordou o suspeito carregando outra sacola com mais porções da droga.

Durante as buscas, os policiais também encontraram o restante do entorpecente no porão de uma residência. Ao todo, foram apreendidos 36 tijolos de maconha, além de 16 porções fracionadas, uma balança de precisão e três celulares.