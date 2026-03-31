Após pedido da Polícia Penal, Justiça restabelece teto de até 1.196 presos na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul

Porthus Junior / Agencia RBS

A juíza Paula Moschen Brustolin Fagundes, titular da 2ª Vara de Execuções Criminais Regional de Caxias do Sul, aceitou o pedido da Polícia Penal e restabeleceu, nesta terça-feira (31), o teto de 1.196 presos na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs I), na localidade do Apanhador. No dia 18 de março, a magistrada havia fixado o limite de até 1.112 detentos por conta da superlotação.

Na prática, a flexibilização da juíza abre somente sete vagas na Pecs I. Nesta terça-feira (31), a casa prisional soma 1.189 detentos. Além disso, 12 presos estavam na Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA) de Caxias do Sul, aguardando por transferência. A situação chegou a exigir a custódia de presos por parte da Brigada Militar, no pátio.

No documento assinado nesta terça, a magistrada reconhece que a redução do limite de lotação da Pecs I "sem que haja alternativas imediatas para o recebimento dos presos excedentes, poderia gerar um colapso no sistema de segurança pública da região, com reflexos diretos na segurança da sociedade".

Ela também menciona, como justificativa, que a impossibilidade de ingresso de novos detentos poderia resultar na permanência prolongada de pessoas em delegacias ou mesmo na impossibilidade de cumprimento de mandados de prisão expedidos pelo próprio Poder Judiciário.

Apesar de aceitar o pedido da Polícia Penal, a juíza reitera que a Pecs I apresenta problemas estruturais graves, como deficiências no fornecimento de água, na rede de esgoto e nas instalações elétricas.

A determinação da juíza já está em vigor e tem validade de 90 dias.

Teto representa 218% da capacidade

A capacidade de engenharia da casa prisional é de 548 vagas, o que representa, portanto, uma ocupação permitida de mais de 218% da capacidade original.

Em uma inspeção realizada no dia 6 de março, estavam recolhidos 1.232 presos em regime fechado na unidade. No dia 18 de março, a magistrada proibiu a entrada de presos até que as galerias da penitenciária voltassem à ocupação máxima de 200%.























