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Sistema penitenciário
Notícia

Após pedido da Polícia Penal, Justiça restabelece teto de até 1.196 presos na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul

A determinação já está em vigor e tem validade de 90 dias. Nesta terça-feira (31), há 1.189 detentos na unidade, o que representa, portanto, a abertura de sete vagas

Alana Fernandes

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