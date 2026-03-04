Mulher é presa por suspeita de planejar assassinato do marido em Bento Gonçalves

A Polícia Civil de Bento Gonçalves prendeu, no final da tarde desta terça-feira (3), uma mulher de 36 anos suspeita de planejar a execução do marido, o advogado Roberto Fortunato Dall Agnol, de 48 anos, em setembro de 2021, em Bento Gonçalves.

Conforme as informações da Polícia Civil, a mulher é apontada como a "mentora intelectual" do assassinato de Roberto, em um crime que simulou um latrocínio. No dia 11 de setembro daquele ano, três criminosos invadiram a casa do advogado na Rua Luís Pedro de Março, no bairro Conceição. Dall'Agnol e a esposa foram rendidos e amarrados. Sem conseguir dinheiro, os criminosos executaram o advogado com tiros na cabeça e tórax.

Na época, dois homens foram presos e condenados pelo roubo seguido de morte. No entanto, com o avanço das investigações, foi constado ligações diretas dos criminosos com a suspeita. Ela teria fornecido as chaves de acesso ao imóvel, ajustado detalhes da execução e simulado o furto de itens para sustentar a tese de latrocínio.

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Além disso, a Polícia Civil identificou que a investigada e seu atual companheiro tentaram intimidar a equipe de investigação por meio de ameaças anônimas. O uso de inteligência cibernética e análise de dados permitiu o rastreio da origem das mensagens, confirmando a "tentativa de retaliação contra os agentes públicos e a fraude processual para tumultuar o andamento do processo".