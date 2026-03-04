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Mulher é presa por suspeita de planejar assassinato do marido em Bento Gonçalves

A prisão foi nesta terça-feira. O caso ocorreu ainda em 2021, quando Roberto Fortunato Dall Agnol, de 48 anos, foi morto dentro da sua residência em um suposto latrocínio

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