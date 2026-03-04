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Ações da Brigada Militar em cinco bairros de Caxias terminam com sete presos, drogas, armas e veículos apreendidos

A maior apreensão incluiu mais de três quilos de maconha localizados após abordagem a um carro

Pablo Ribeiro

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