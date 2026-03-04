Ações da Brigada Militar em cinco bairros de Caxias terminam com sete presos, drogas, armas e veículos apreendidos

Seis tijolos de maconha foram apreendidos. 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) / Divulgação

Sete pessoas foram presas pela Brigada Militar, nesta terça-feira (3), em diferentes pontos de Caxias do Sul. As ações foram realizadas por equipes do 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChoq) e do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) e resultaram em prisões por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, posse irregular de arma e receptação.

No bairro Desvio Rizzo, dois homens foram presos por tráfico de entorpecentes durante ação do 4º BPChoq. Com a dupla, os policiais apreenderam 44 porções de cocaína, 16 porções de maconha, 17 porções de haxixe e 31 comprimidos de ecstasy. Também foram recolhidos R$ 252 em dinheiro, duas balanças de precisão, dois celulares, uma pochete, embalagens e um veículo.

Já o 12º BPM efetuou outras cinco prisões durante a noite. No bairro Jardim América, um homem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas. Com ele, foram encontradas 24 porções de crack, totalizando 3,7 gramas, além de R$ 183 em dinheiro.

Em outra ocorrência, nos bairros Rio Branco e Petrópolis, um homem e uma mulher, ambos de 31 anos, foram presos após abordagem a um veículo suspeito. No interior do carro, os policiais localizaram seis tijolos e duas porções de maconha, que somaram 3,8 quilos. O automóvel foi apreendido.

No bairro Rio Branco, um homem de 25 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação. Com ele, foi apreendido um revólver calibre .32 com seis munições. Após consulta, a Brigada Militar constatou que a arma estava em situação de furto. Também foram recolhidos uma balança e uma câmera de segurança.