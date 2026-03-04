Ações da Brigada Militar em cinco bairros de Caxias terminam com sete presos, drogas, armas e veículos apreendidos

Sete pessoas foram presas pela Brigada Militar, nesta terça-feira (3), em diferentes pontos de Caxias do Sul. As ações foram realizadas por equipes do 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChoq) e do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) e resultaram em prisões por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, posse irregular de arma e receptação.
No bairro Desvio Rizzo, dois homens foram presos por tráfico de entorpecentes durante ação do 4º BPChoq. Com a dupla, os policiais apreenderam 44 porções de cocaína, 16 porções de maconha, 17 porções de haxixe e 31 comprimidos de ecstasy. Também foram recolhidos R$ 252 em dinheiro, duas balanças de precisão, dois celulares, uma pochete, embalagens e um veículo.
Já o 12º BPM efetuou outras cinco prisões durante a noite. No bairro Jardim América, um homem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas. Com ele, foram encontradas 24 porções de crack, totalizando 3,7 gramas, além de R$ 183 em dinheiro.
Em outra ocorrência, nos bairros Rio Branco e Petrópolis, um homem e uma mulher, ambos de 31 anos, foram presos após abordagem a um veículo suspeito. No interior do carro, os policiais localizaram seis tijolos e duas porções de maconha, que somaram 3,8 quilos. O automóvel foi apreendido.
No bairro Rio Branco, um homem de 25 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação. Com ele, foi apreendido um revólver calibre .32 com seis munições. Após consulta, a Brigada Militar constatou que a arma estava em situação de furto. Também foram recolhidos uma balança e uma câmera de segurança.
Já no bairro Cruzeiro, um homem de 20 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Durante patrulhamento, os policiais perceberam um volume na cintura do suspeito e, na abordagem, encontraram um revólver calibre .38, além de duas munições — uma intacta e outra já deflagrada — e um telefone celular.