Trio é preso com quatro espingardas após denúncia de caça em Vila Flores

Além das armas, também foram apreendidas munições. 43º Batalhão de Polícia Militar (43º BPM) / Divulgação

Quatro espingardas calibre 12 e 25 munições foram apreendidas pela Brigada Militar (BM) na tarde desta segunda-feira (23), durante uma abordagem em Vila Flores. Três homens, de 44, 38 e 28 anos, foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

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A ação foi realizada por uma equipe do 43º Batalhão de Polícia Militar (43º BPM), que averiguava uma denúncia de caça irregular quando localizou uma caminhonete GM S10. Durante a revista no veículo, os policiais encontraram as espingardas e as munições.