TJ anula júri que reconheceu réu como autor da morte da esposa, mas o absolveu, em São Francisco de Paula

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou, por unanimidade, o julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de São Francisco de Paula que havia absolvido Mário Luiz Benetti, 62 anos, acusado de matar a esposa, a professora Cleusa Borges do Amaral, em 2011. Com a decisão, o processo retorna à primeira instância para a realização de um novo júri.

Em agosto de 2025, Benetti havia sido absolvido pelo Conselho de Sentença por quatro votos a três. No entendimento dos jurados, o réu havia cometido o crime. Porém, ao serem questionados se o homem deveria ser absolvido, a maioria respondeu de forma positiva.

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De acordo com o TJ, a absolvição teve como base o chamado quesito genérico, mecanismo que pode resultar em absolvição por clemência. Ao analisar o recurso, o colegiado entendeu que a decisão "foi manifestamente contrária às provas reunidas no processo". Esse é um dos fundamentos previstos no artigo 593 do Código de Processo Penal para anular um julgamento do Júri.

Relator do caso, o desembargador Régis de Oliveira Montenegro Barbosa ressaltou que o Tribunal de Justiça não reavaliou o mérito da ação penal, atribuição constitucional do Tribunal do Júri, mas apenas verificou a existência de irregularidade capaz de justificar a intervenção da instância revisora. Segundo o TJ, "a soberania dos veredictos é um princípio central do sistema, embora admita exceções legais, como quando a decisão contraria de forma evidente as provas dos autos".

O relator apontou ainda contradição lógica na absolvição, especialmente porque não houve apresentação formal de tese autônoma que sustentasse eventual decisão por clemência.

De acordo com o promotor João Francisco Ckless Filho, a decisão do TJ acata um recurso do próprio Ministério Público e da defesa da vítima.

Caso chegou a ser arquivado

O crime aconteceu em 21 de fevereiro de 2011, quando a professora de 46 anos foi encontrada morta no pátio de casa, no bairro Campo do Meio, em São Francisco de Paula, atingida por três tiros. O comerciante Mário Luiz Benetti, então com 50 anos, estava na casa, era proprietário da arma e localizou a vítima.

Após mais de um ano de investigação, com interrogatórios e reconstituição, a Polícia Civil o indiciou por homicídio. Entre os elementos considerados estavam o laudo do Instituto-Geral de Perícias, que apontou dois disparos na região do mamilo esquerdo e um na região umbilical, além da informação de que a arma teria sido encontrada na mão esquerda da vítima, embora ela fosse destra.

O procedimento chegou a ser arquivado como suicídio, a pedido do Ministério Público. Conforme a defesa de Benetti, a professora sofria de depressão. A decisão, porém, foi contestada pela família, o que levou à reabertura das investigações com base em novos testemunhos.

O que diz a família de Cleusa

"Hoje, o Tribunal de Justiça do RS anulou a decisão do júri que havia reconhecido o réu Mário como autor do homicídio da sua ex-companheira Cleusa e, mesmo assim, o absolveu. Os desembargadores, à unanimidade, entenderam que a decisão dos jurados foi contraditória e sem amparo nas provas do processo. Com isso, o réu deve ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Passados 15 anos do assassinato de Cleusa Borges do Amaral, a família encontra um alento com a decisão de hoje da justiça gaúcha."

Advogado Criminalista Nereu Lima Filho

O que diz a defesa de Benetti