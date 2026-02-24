Suspeito de tentativa de homicídio é preso durante operação em Caxias do Sul

Ação foi em conjunto entre Polícia Civil e Brigada Militar. Polícia Civil / Divulgação

Uma operação da Polícia Civil e Brigada Militar prendeu, nesta terça-feira (24), um homem de 42 anos suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida em janeiro, em Caxias do Sul. Segundo o delegado Raone Nogueira, ele estava foragido e foi encontrado em uma chácara em Santa Lúcia do Piaí.

A operação recebeu o nome de Luzeiro, alusiva ao crime, que foi à luz do dia, por volta de meio-dia do dia 22 de janeiro. Na ocasião, um homem de 42 anos foi baleado na Avenida Dr. Renato Del Mese, no bairro Fátima. Conforme Nogueira, a vítima se recuperou. O suspeito preso no interior de Caxias é apontado como o atirador. Ainda no dia do crime, um homem de 37 anos foi preso em flagrante portando a arma utilizada na tentativa de homicídio.

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