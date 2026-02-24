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Suspeito de tentativa de homicídio é preso durante operação em Caxias do Sul

O crime foi no dia 22 de janeiro, na Avenida Dr. Renato Del Mese, no bairro Fátima. Homem foi encontrado nesta terça-feira escondido no interior do município

Marcos Cardoso

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