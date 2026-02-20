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Notícia

Suspeito de cometer estupros contra vulneráveis é preso em pousada de Canela 

Segundo a polícia, ele é suspeito de ter cometido o crime contra duas vítimas em situação de vulnerabilidade. Ele foi encaminhado para o presídio da cidade 

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