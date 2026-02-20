Suspeito de cometer estupros contra vulneráveis é preso em pousada de Canela 

Um homem, suspeito de cometer estupro de vulnerável contra duas vítimas, foi preso na tarde desta sexta-feira (20), em uma pousada na área central de Canela. A polícia confirmou que ele é morador da cidade.

Conforme o delegado Vladimir Medeiros, assim que a polícia tomou conhecimento do caso iniciou a investigação. Na sequência, foi solicitada a prisão preventiva do homem, atendida pelo Ministério Público.

Leia Mais Justiça condena ex-vereador por desvio de materiais de construção em Canela

Conforme o delegado, o caso chamou atenção pela gravidade, tendo em vista que as vítimas estão em situação de vulnerabilidade. Com isso, a polícia cumpriu o mandado de prisão nesta sexta. Durante a ação, na pousada, foram apreendidas duas armas de fogo e munições. O homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Canela.

O inquérito sobre o caso será finalizado e remetido ao Poder Judiciário nos próximos dias. Mais detalhes sobre o caso não foram informados tendo em vista que o caso corre em sigilo devido as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



