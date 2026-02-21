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Liderança política, mãe dedicada e defensora das mulheres: quem era Roseli Albuquerque, ex-vereadora morta em Nova Prata

Amiga relata últimas horas ao lado de Roseli e revela projeto de acolhimento a mulheres vítimas de violência

Pablo Ribeiro

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