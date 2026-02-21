Liderança política, mãe dedicada e defensora das mulheres: quem era Roseli Albuquerque, ex-vereadora morta em Nova Prata

Roseli e Neusa eram amigas de longa data. Neusa Goin / Arquivo Pessoal

A morte de Roseli Vanda Pires Albuquerque, 47 anos, na madrugada deste sábado (21), em Nova Prata, na Serra, interrompeu de forma brutal a trajetória de uma mulher que construiu sua história na política, no serviço público e na defesa de causas sociais. Ex-vereadora, candidata a vice-prefeita nas eleições de 2024 e atual diretora da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul, Roseli deixa um filho de 26 anos e uma rede de amigos e familiares que tentam, ainda sem acreditar, compreender a perda.

Segundo a Polícia Civil, Roseli foi encontrada morta por volta das 3h30min em seu apartamento. Conforme a delegada Liliane Pasternak Krann, ela foi estrangulada. O principal suspeito é o ex-marido, Ari Albuquerque, de quem estava separada havia seis meses, e que também foi encontrado morto no local.

Segundo a delegada, Roseli não tinha medida protetiva contra o ex-marido. No entanto, em 2017, registrou um boletim de ocorrência na polícia contra Ari por violência doméstica, alegando lesões corporais graves.

Roseli era natural de Paraí e também atuou como assessora parlamentar do deputado federal Danrlei.

“Ela era mais que minha amiga, era irmã de vida e de alma”

Poucas horas antes do crime, Roseli esteve reunida com a amiga de longa data, Neusa Goin, 53. As duas jantaram juntas na noite de sexta-feira (20), acompanhadas do filho e da nora de Roseli. Depois, permaneceram conversando até cerca de 1h.

— Em anos, esse é um dos dias mais tristes que estamos vivendo. A ficha não caiu para ninguém — relatou Neusa.

Emocionada, ela descreve Roseli como uma mulher determinada e movida pelo desejo de ajudar o próximo.

— A Roseli era amiga, era filha, era mãe, mas acima de tudo, ela era mulher. Sempre disposta a ajudar, se tornou vereadora para que pudesse alcançar mais pessoas, para que conseguisse melhorar, mesmo que um pouco, esse mundo.

Durante a conversa na madrugada, relembraram a trajetória de vida e fizeram fotos. Em um detalhe que hoje ganha contornos ainda mais dolorosos, Roseli compartilhou um novo projeto que pretendia colocar em prática: abrir, em Nova Prata, um espaço de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica.

— Por coincidência do destino ou não, ela me comentou da ideia de abrir um espaço de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica aqui em Nova Prata — contou Neusa.

Para a amiga, o legado de Roseli vai além dos cargos ocupados.

— Ela era mais que minha amiga, ela era irmã, irmã de vida e de alma. Com ela foi um pedaço meu junto. Ela viveu muito e foi feliz do lado da família, do lado do filho, viveu uma vida próspera e deixou um legado memorável. Honraremos o nome dela e tudo que ela construiu até aqui. A Roseli vai viver para sempre dentro dos nossos corações e jamais será esquecida.

“Batalhadora, guerreira e comprometida”

Roseli foi vereadora em Nova Prata e, nas eleições municipais de 2024, concorreu ao cargo de vice-prefeita pelo PSD, em chapa encabeçada por Volnei Minozzo (União).

Além da atuação parlamentar, Roseli também empreendeu no comércio, com loja de roupas, e dedicou atenção especial à causa das pessoas com deficiência. Mãe de um filho de 26 anos, ela defendia políticas públicas voltadas às crianças e famílias atípicas, motivada pela própria vivência.

Roseli e Minozzo, nas eleições de 2024. Arquivo pessoal / Divulgação

O ex-prefeito e ex-candidato a prefeito Volnei Minozzo afirmou ainda não conseguir acreditar na morte da companheira de chapa nas eleições de 2024. Ele contou que conhecia Roseli desde a adolescência, dos tempos de escola, e que a proximidade se intensificou com a atuação política.

— Sempre fomos amigos e mais próximos nós ficamos com a política, porque ela foi vereadora e foi candidata a vice posteriormente.

Ele a definiu como “uma batalhadora, guerreira”, destacando a dedicação tanto na vida profissional quanto pessoal.

— Ela lutava na profissão, tinha loja de roupas, e defendia muito a causa das crianças especiais. Ela tem um filho especial, e lutou muito por ele.

Ao recordar a campanha eleitoral, resumiu a parceria em três palavras: