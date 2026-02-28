Homem morre após levar tiro durante caçada a javalis no interior de Antônio Prado

Vítima caçava com um amigo. Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros / Divulgação

Um homem identificado como Agostinho Kalinoski, de 32 anos, morreu após levar um tiro enquanto caçava javali com um amigo no interior de Antônio Prado. O caso foi registrado por volta das 21h35min na localidade de Capela São José.

De acordo com o boletim de ocorrências, o amigo de Kalinoski informou que eles estavam caçando, mas de forma separada, e em dado momento efetuou um disparo e escutou outros dois efetuados pelo amigo, seguido de um grito. Então, correu em direção e encontrou o homem com um ferimento no peito.

O amigo ainda tentou socorrer a vítima, sendo chamado o Samu e os Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros. No entanto, Kalinoski morreu no local. O homem, que possui registro do armamento e autorização para caça de javali, foi preso por homicídio culposo. Ele pagou fiança e foi liberado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.