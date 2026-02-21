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Ex-vereadora é morta em Nova Prata; suspeito é ex-marido encontrado morto no local

Roseli Vanda Pires Albuquerque, 47 anos, era diretora da secretaria de Esporte do Estado e foi assassinada na madrugada deste sábado

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