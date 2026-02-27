Homem é preso com quase R$ 250 mil sem procedência na BR-470, Bento Gonçalves  

Quantia em espécie encontrada foi de R$ 134 mil. Comunicação PRF / Divulgação

Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta sexta-feira (27) por suspeita de lavagem de dinheiro. Ele foi abordado pelos policiais na BR-470, em Bento Gonçalves, e durante a revista foram localizados com ele quase R$ 250 mil.

Segundo o registro dos policiais, ele dirigia um Nivus com placas de Bento quando foi abordado. Os policiais encontraram R$ 134 mil em espécie e 49 folhas de cheques que, somados, totalizaram R$ 244.740,28. Ele também não tinha habilitação.

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Questionado sobre a procedência, o homem não apresentou documentos que comprovassem a origem do montante. Apesar de não ser crime circular com grandes quantidades de dinheiro, ao ser abordado pelos policiais, é necessário atestar a fonte dos valores.