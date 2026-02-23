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Homem de 72 anos é morto a tiros no bairro Planalto, em Caxias do Sul

Crime ocorreu na noite de domingo; mulher de 45 anos ficou ferida e três suspeitos fugiram de carro, segundo a polícia

Pablo Ribeiro

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