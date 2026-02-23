Homem de 72 anos é morto a tiros no bairro Planalto, em Caxias do Sul

Darci Xavier Ambrozini, de 72 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (22) no bairro Planalto, em Caxias do Sul. O crime ocorreu por volta das 20h50min e também deixou uma mulher, de 45 anos, ferida.

De acordo com informações da Brigada Militar, a corporação foi acionada para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o idoso já morto.

A mulher atingida foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Conforme a BM, ela não corre risco de vida.

Informações preliminares apontam que três suspeitos teriam efetuado os disparos e fugido em um veículo logo após a ação.

Conforme o delegado Raone Nogueira, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a investigação ainda está na fase preliminar, entretanto, uma das principais hipóteses indica conflitos pessoais entre a vítima e familiares da companheira, que seria a mulher ferida.