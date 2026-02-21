Ex-vereadora morta em Nova Prata: vídeo mostra momento em que suspeito entra no prédio onde mulher morava

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito de matar a ex-vereadora Roseli Vanda Pires Albuquerque ingressa no prédio onde a vítima morava. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (21), em Nova Prata, na Serra.

O suspeito do crime é o ex-marido da vítima, Ari Albuquerque, que foi encontrado morto no local, de acordo com a Polícia Civil.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que Ari estaciona, atravessa a calçada e entra no prédio por volta das 2h20min, já na madrugada deste sábado. Segundo a polícia, ele tinha a chave do apartamento.

— É um casal que estava em processo de separação e tinha suas dificuldades. A mulher, então, saiu da casa e foi morar num outro imóvel da família, deles mesmos, com o filho. Porém ele tinha a chave. E nessa madrugada, um pouco antes dos fatos, ele entra, nós imaginamos que sem a permissão e o conhecimento dela — explica a delegada Liliane Kramm.

O casal manteve um relacionamento de 28 anos. Em 2017, Roseli registrou um episódio de violência, ocasião em que uma medida protetiva chegou a ser concedida, mas eles reataram na sequência. Conforme a polícia, não havia registros recentes de medidas protetivas de urgência (MPUs).

A mãe de Roseli relatou ter recebido uma mensagem da filha momentos antes do crime. A Brigada Militar foi acionada. Quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram os dois sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e constatou os óbitos. O local foi isolado para perícia.

Roseli tinha 47 anos. Ela deixou um filho de 26 anos, enteado, mãe e quatro irmãos. O velório ocorre na noite deste sábado na Câmara Municipal de Nova Prata. O sepultamento, também no município, está marcado para a tarde deste domingo (22).

Homem teria as chaves do apartamento da vítima. Polícia Civil / Divulgação

Homenagens

Ex-vereadora de Nova Prata, foi candidata a vice-prefeita nas eleições de 2024, na chapa de Volnei Minozzo (União). Nas eleições de 2022, se candidatou ao cargo de deputada estadual e ficou como suplente.

Em nota, o secretário do Esporte e Lazer do RS, Juliano Franczack, o Gaúcho da Geral, lamentou a morte de Roseli, que era diretora da pasta.

"Roseli foi uma mulher de grande destaque na vida pública e uma vereadora atuante na defesa dos direitos das mulheres e das políticas públicas do esporte e da inclusão das pessoas com deficiência. Neste momento, todas as nossas orações estão com sua família e amigos", diz o comunicado.

Amiga de Roseli, a deputada estadual Nadine Anflor a descreve como uma política e mãe dedicada.

— Uma mulher forte, uma mulher guerreira, mãe, uma mulher que se destacou no universo político também, que enfrentou todas as adversidades, que as mulheres também enfrentam na política. A maior lembrança da Roseli é a força, é a garra e é tudo que ela simbolizava.

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As duas conversaram pela última vez na quinta-feira (19).

— Uma mulher extremamente intelectualizada, tinha todas as condições para procurar ajuda, mas não acreditava que isso era possível acontecer. E eu acho que aí está o grande risco, o grande perigo. Qualquer uma de nós pode ser vítima de feminicídio — destaca a deputada.

Roseli tinha 47 anos e deixou um filho de 26 anos. Tribunal Superior Eleitoral (TSE) / Reprodução

O governador Eduardo Leite lamentou, em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado, a morte da servidora. Ele ressaltou que a história da servidora foi "interrompida de forma brutal", manifestando solidariedade aos familiares e amigos.

A prefeitura de Nova Prata emitiu uma nota de pesar e decretou luto oficial de três dias. "Nos solidarizamos com familiares, amigos e toda a comunidade neste momento de dor", diz o texto.

Em um vídeo, o prefeito Beto Carnevalli se disse chocado com o crime: