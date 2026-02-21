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Ex-vereadora morta em Nova Prata: vídeo mostra momento em que suspeito entra no prédio onde mulher morava

Roseli Albuquerque estava em processo de separação e enviou uma mensagem à mãe momentos antes do crime. Suspeito também foi encontrado morto no local

Kassiane Michel

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Cristine Gallisa

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