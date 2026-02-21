Ex-vereadora de Nova Prata sentiu falta de chave do apartamento um dia antes de ser morta pelo ex-marido

Roseli Vanda Pires Albuquerque, 47 anos, estava separada de Ari Albuquerque. Tribunal Superior Eleitoral (TSE) / Reprodução

De origem humilde e do interior do Rio Grande do Sul, Roseli Albuquerque, 47 anos, morta pelo ex-marido, Ari Albuquerque, na madrugada deste sábado (21), em Nova Prata, construiu sua vida profissional na cidade da Serra, onde o conheceu. Ele foi encontrado morto ao lado dela, no apartamento onde ela morava.

A relação de quase três décadas já estava desgastada havia algum tempo, segundo familiares, consternados que o 16º feminicídio registrado esse ano no Estado seja de alguém tão próximo e influente na comunidade.

Ex-vereadora, Roseli foi candidata a vice-prefeita na eleição passada em Nova Prata, era proprietária de uma loja de roupas e atualmente ocupava o cargo de diretora da secretaria de Esporte e Lazer do Estado. A rotina profissional fazia com que ela se revezasse entre Porto Alegre e o Interior muitas vezes por semana. Neste sábado, havia se programado para ir ao Beira Rio com o filho de 26 anos para assistir à semifinal do Gauchão.

— Ela começou trabalhando em Nova Prata de faxineira na escolinha onde o filho estudava, fazia tudo por ele. Sempre foi maravilhosa. Há anos queria sair do relacionamento com o Ari, mas não foi fácil desmanchar um vínculo de tanto tempo. Ele estava sempre por perto e já tinha sido agressivo com ela. A Roseli, inclusive, pagou tratamento psicológico pro ex-marido quando começou a identificar problemas nele — diz a irmã dela, Simone Pires, na manhã deste sábado.

Segundo a delegada Liliane Pasternak Krann, Roseli não tinha medida protetiva contra o ex-marido. No entanto, em 2017, registrou um boletim de ocorrência na polícia contra Ari por violência doméstica, alegando lesões corporais graves.

Simone afirma que a mãe está muito abalada com a morte de Roseli. Foi a mãe que viu a filha e Ari mortos no apartamento, pela manhã, e chamou a polícia.

Ari era funcionário do Samu de Nova Prata e, segundo os familiares de Roseli, não tinha a chave do apartamento onde ela morava com o filho há cerca de três meses. Na sexta-feira (20), segundo a irmã, Roseli sentiu falta de uma chave de casa:

— Ela comentou com a faxineira que tinha perdido a chave, mas não deu bola.