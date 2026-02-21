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Ex-vereadora de Nova Prata sentiu falta de chave do apartamento um dia antes de ser morta pelo ex-marido

Roseli Vanda Pires Albuquerque, 47 anos, estava separada de Ari Albuquerque. Ele foi encontrado morto ao lado dela, no apartamento onde ela morava 

Pedro Zanrosso

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