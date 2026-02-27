Dupla é presa com espingarda e drogas no bairro São Virgílio, em Caxias do Sul

4º Batalhão de Polícia de Choque / Divulgação

Um homem de 30 anos e uma mulher de 28 foram presos no bairro São Virgílio, em Caxias do Sul, em um imóvel que, conforme a polícia, era utilizado como depósito logístico de drogas vinculado a um grupo criminoso. A ação foi comandada pelo 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq) no final da tarde de quinta-feira (26).

De acordo com a polícia, os dois tentaram fugir da abordagem, mas foram capturados. No local, foram localizados tonéis com grande quantidade de entorpecentes.

Leia Mais Bombeiros fazem buscas por homem que desapareceu no Rio Taquari, entre Santa Tereza e São Valentim

Ao todo, foram apreendidos 42 tijolos de maconha e pequenas porções da droga, totalizando 3,2 quilos, 18 frascos de lança-perfume, R$ 1.378, três balanças de precisão, quatro aparelhos celulares, três tonéis plásticos, um cooler térmico, uma arma artesanal e uma espingarda de pressão com luneta, uma faca, duas câmeras de vigilância e um veículo.