Dupla é presa com espingarda e drogas no bairro São Virgílio, em Caxias do Sul

Um homem de 30 anos e uma mulher de 28 foram presos no bairro São Virgílio, em Caxias do Sul, em um imóvel que, conforme a polícia, era utilizado como depósito logístico de drogas vinculado a um grupo criminoso. A ação foi comandada pelo 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq) no final da tarde de quinta-feira (26).
De acordo com a polícia, os dois tentaram fugir da abordagem, mas foram capturados. No local, foram localizados tonéis com grande quantidade de entorpecentes.
Ao todo, foram apreendidos 42 tijolos de maconha e pequenas porções da droga, totalizando 3,2 quilos, 18 frascos de lança-perfume, R$ 1.378, três balanças de precisão, quatro aparelhos celulares, três tonéis plásticos, um cooler térmico, uma arma artesanal e uma espingarda de pressão com luneta, uma faca, duas câmeras de vigilância e um veículo.
Os dois presos possuem antecedentes policiais por homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo, roubo de veículo e roubo a residência com lesões. Eles foram levados para a delegacia.