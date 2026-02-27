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Dupla é presa com espingarda e drogas no bairro São Virgílio, em Caxias do Sul

Entre os itens apreendidos estavam 42 tijolos de maconha, dinheiro e um veículo

Gabriela Alves

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