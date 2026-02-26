Dupla é presa com 17kg de maconha no centro de Caxias do Sul

Um homem e uma mulher, sem idade informadas, foram presos com mais de 17kg de maconha no centro de Caxias do Sul na tarde desta quinta-feira (26).

A ação foi realizada pela Brigada Militar (BM) e, com eles, foram apreendidos 30 tijolos e 12 porções de maconha, o equivalente a 17,4kg, 102g de crack, 40g de cocaína e seis comprimidos de ecstasy, além de duas balanças de precisão, dois aparelhos celulares e materiais utilizados para o fracionamento das drogas.