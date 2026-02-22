Duas pessoas são presas por tráfico de drogas na BR-285, em São José dos Ausentes

Um homem, de 43 anos, e uma mulher, de 33, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal com mais de três quilos de skunk, 19 porções de MDMA, uma droga sintética da família das anfetaminas, e três doses de LSD.

A abordagem ocorreu na BR-285, em São José dos Ausentes, na tarde de sábado (21).

Na ação, os policiais abordaram dois veículos: um Hyundai HB20, emplacado em São Paulo, e um Nissan Livina, emplacado em Caxias do Sul. Ao chegarem perto do Livina, conduzido pela mulher, os policiais sentiram o cheiro característico de maconha.

Durante a abordagem da mulher, o condutor do outro veículo tentou fugir dos policiais, correndo a pé em direção a uma propriedade de plantação de pinus, mas acabou preso.