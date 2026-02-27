Corpo é localizado no Rio Taquari, entre Santa Tereza e São Valentim do Sul

A ação contou com equipes de bombeiros de Bento Gonçalves e Veranópolis Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves / Divulgação

Foi localizado no fim da manhã desta sexta-feira (27) nas águas do Rio Taquari, entre Santa Tereza e São Valentim do Sul, o homem de 31 anos, identificado como Fábio de Vargas Silveira, que estava desaparecido desde a tarde desta quinta-feira (26), no ponto em que opera a balsa. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves, as equipes foram acionadas por volta das 18h20min para atender a ocorrência de afogamento. Chegando no local, iniciaram as buscas pelo homem com o uso de um sonar, equipamento que usa a propagação de ondas para navegar, medir distâncias e detectar objetos sob a água. As ações seguiram pela madrugada.

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Conforme os relatos iniciais, o homem estava fazendo a travessia pela balsa quando teria saído da estrutura e mergulhado no rio. Após ter nadado por alguns minutos, submergiu e não retornou à superfície. Segundo a Lacel, empresa que administra a balsa, ele teria sido informado sobre os riscos de entrar no rio.

A Lacel paralisou as atividades desde o ocorrido, retomando os serviços por volta das 13h desta sexta, após a localização do corpo.