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Corpo é localizado no Rio Taquari, entre Santa Tereza e São Valentim do Sul

O homem de 31 anos desapareceu nas águas no fim da tarde desta quinta-feira (26). As operações da balsa foram retomadas por volta das 13h desta sexta-feira (27)

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