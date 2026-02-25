Condenado por venda ilegal de carne de cavalo é preso em Caxias do Sul

Um dos condenados pelo esquema que vendia carne de cavalo sem procedência para hamburguerias de Caxias do Sul foi preso na tarde desta terça-feira(24) em Forqueta.
A identidade do preso não foi divulgada, mas a reportagem apurou que trata-se de Eduardo Mezzomo, 30 anos. Ele seria o responsável pela compra, pelo abate irregular dos cavalos e também pelo descarte das carcaças.
A prisão, segundo o delegado Rodrigo Duarte, ocorreu nesta terça-feira depois da sentença, expedida pela 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de Caxias do Sul, ter transitado em julgado. Em fevereiro de 2024 a Justiça condenou ele e outros cinco homens pelo esquema, que respondem em regime semiaberto.
Mezzomo foi condenado pela prática dos delitos de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios, crime contra as relações de consumo e de associação criminosa. A sentença é de oito anos e um mês de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.