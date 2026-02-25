Condenado por venda ilegal de carne de cavalo é preso em Caxias do Sul

Operação Hipo descobriu em novembro de 2021 esquema que abatia e vendia a carne de cavalos de forma ilegal em Caxias. Antonio Valiente / Agencia RBS

Um dos condenados pelo esquema que vendia carne de cavalo sem procedência para hamburguerias de Caxias do Sul foi preso na tarde desta terça-feira(24) em Forqueta.

A identidade do preso não foi divulgada, mas a reportagem apurou que trata-se de Eduardo Mezzomo, 30 anos. Ele seria o responsável pela compra, pelo abate irregular dos cavalos e também pelo descarte das carcaças.

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A prisão, segundo o delegado Rodrigo Duarte, ocorreu nesta terça-feira depois da sentença, expedida pela 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de Caxias do Sul, ter transitado em julgado. Em fevereiro de 2024 a Justiça condenou ele e outros cinco homens pelo esquema, que respondem em regime semiaberto.