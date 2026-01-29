Polícia prende suspeito de ataque a tiros que deixou criança de três anos gravemente ferida em Guaporé

Um homem de 18 anos foi preso temporariamente nesta quarta-feira (28), suspeito de tentativa de homicídio contra uma criança de três anos e o tio dela, de 39 anos, em Guaporé, na Serra.
Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado em um hotel de Serafina Corrêa, no norte do Estado.
De acordo com o delegado Tiago Albuquerque, o homem é apontado como o responsável por realizar disparos de arma de fogo que feriram uma criança e um adulto na madrugada de 13 de janeiro em Guaporé.
O suspeito e outro homem, que foi preso no dia 23 de janeiro, foram até a casa das vítimas e efetuaram cerca de 10 disparos contra a residência.
Os tiros atingiram um menino de três anos na cabeça, na altura do olho. Um homem de 39 anos, tio da criança, foi atingido no ombro. O pai do menino também estava na residência e não se feriu.
A criança precisou ser encaminhada ao atendimento médico e segue internada em estado grave. Já o tio recebeu cuidados médicos e já foi liberado.
Motivação estaria ligada ao tráfico de drogas
A investigação da Polícia Civil aponta que os crimes ocorreram em razão da disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas.
De acordo com a Brigada Militar, que atendeu a ocorrência na madrugada do crime, o alvo seria a mãe do menino, que não foi ferida. Segundo o delegado Juliano Goelzer, ela é investigada por tráfico de drogas.