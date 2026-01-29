Polícia prende suspeito de ataque a tiros que deixou criança de três anos gravemente ferida em Guaporé

Um homem de 18 anos foi preso temporariamente nesta quarta-feira (28), suspeito de tentativa de homicídio contra uma criança de três anos e o tio dela, de 39 anos, em Guaporé, na Serra.

Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado em um hotel de Serafina Corrêa, no norte do Estado.

De acordo com o delegado Tiago Albuquerque, o homem é apontado como o responsável por realizar disparos de arma de fogo que feriram uma criança e um adulto na madrugada de 13 de janeiro em Guaporé.

O suspeito e outro homem, que foi preso no dia 23 de janeiro, foram até a casa das vítimas e efetuaram cerca de 10 disparos contra a residência.

Os tiros atingiram um menino de três anos na cabeça, na altura do olho. Um homem de 39 anos, tio da criança, foi atingido no ombro. O pai do menino também estava na residência e não se feriu.

A criança precisou ser encaminhada ao atendimento médico e segue internada em estado grave. Já o tio recebeu cuidados médicos e já foi liberado.

Motivação estaria ligada ao tráfico de drogas

A investigação da Polícia Civil aponta que os crimes ocorreram em razão da disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas.