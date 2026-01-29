Polícia

Tentativa de homicídio
Notícia

Polícia prende suspeito de ataque a tiros que deixou criança de três anos gravemente ferida em Guaporé

Homem foi encontrado em hotel de Serafina Corrêa. Ele é apontado como autor dos disparos que deixaram menino e tio feridos na madrugada de 13 de janeiro

Júlia Ozorio

