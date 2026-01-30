Polícia prende quarteto suspeito de furto de veículos e extorsão na Serra

A Polícia Civil prendeu dois homens e duas mulheres suspeitos de furto, extorsão, ameaça e roubo em Ipê e Antônio Prado. O cumprimento dos mandados ocorreu na manhã desta sexta-feira (30), nas duas cidades.

De acordo com o delegado Rafael Keller, a quadrilha é apontada como participante de um esquema que furtava motos e outros veículos e, na sequência, cometia a extorsão dos proprietários para suposta devolução dos bens. Também são investigados o roubo e a adulteração de veículos para revenda.