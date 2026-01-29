Polícia

Investigação
Notícia

Polícia Civil identifica jovem de 18 anos como autor de assassinato de homem em frente a esposa e crianças em Garibaldi

Ele confessou aos policiais que atirou contra Paulo Henrique da Silva Pereira, morto em 13 de janeiro. Segundo o delegado que investiga o crime, o caso está relacionado com o tráfico de drogas 

Tamires Piccoli

