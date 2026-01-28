Identificado homem encontrado morto em mata de Bento Gonçalves

Foi identificado como Cristian Lucas Zaffari, 31 anos, o homem que foi encontrado morto em uma área de mata na terça-feira (27), em Bento Gonçalves. O caso foi registrado no bairro Municipal, por volta das 9h50min.

Segundo informações da Brigada Militar (BM), ele apresentava ferimentos de faca, e não tinham testemunhas no momento da chegada das equipes.

Leia Mais Grupo suspeito de cometer furtos na Serra é preso pela Brigada Militar, em Garibaldi

O delegado Rodrigo Morale, titular da 2ª Delegacia de Bento Gonçalves, informa que foi instaurado um inquérito policial para apurar as causas da morte e a autoria do crime.