Condenado por tráfico no Rio Grande do Norte é preso em Carlos Barbosa

Condenado por tráfico é preso em Carlos Barbosa. 1ª Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves / Divulgação

Um homem de 53 anos, condenado por tráfico de drogas no Rio Grande do Norte, foi preso nesta sexta-feira (30) em Carlos Barbosa. De acordo com a 1ª Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves, ele estava foragido desde 2022.

A condenação por tráfico de drogas ocorreu na cidade de Brejinho (RN). Conforme a Polícia Civil, investigações apuraram onde ele estava trabalhando e cumpriram o mandado de prisão expedido pela Justiça potiguar. O homem foi preso no Centro do município da Serra.