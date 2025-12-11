Polícia

Comércio
Notícia

Três lojas da Júlio de Castilhos, em Caxias do Sul, são alvo de ação contra contrabando e pirataria 

Operação da Receita Federal e Polícia Civil apreendeu cerca de duas toneladas de mercadorias irregulares em estabelecimentos de vestuário e bazar nesta quinta-feira

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS