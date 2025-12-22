Polícia

Na Serra
Suspeitos de roubo são mortos em confronto com a BM em Caxias do Sul; dupla teria roubado uma casa

Caso aconteceu na noite de domingo, no distrito de Fazenda Souza. Horas antes, dupla teria levado dinheiro, uma caminhonete e arma de fogo e baleado uma pessoa em Santa Lúcia do Piaí

