Suspeitos de roubo são mortos em confronto com a BM em Caxias do Sul; dupla teria roubado uma casa

Dois homens morreram após entrarem em confronto com a Brigada Militar (BM) no interior de Caxias do Sul. O caso aconteceu na noite de domingo (21). Eles foram identificados pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) como Marcelo Pereira de Moraes, 39 anos, natural de Capinzal, e Felipe da Luz Alves de Andrade, 25, nascido em Caxias.

A dupla é suspeita de um roubo a uma casa em Água Azul, no distrito de Santa Lúcia do Piaí. Segundo o 4° Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), uma pessoa foi baleada e foram levados dinheiro, uma caminhonete Toyota Hilux e uma arma de fogo, na madrugada do domingo.

Os suspeitos do crime foram encontrados horas depois, por volta das 23h, em uma região de mata, próximo à Estrada Fermino Bosardi, na localidade de Zona Lise, no distrito vizinho de Fazenda Souza. De acordo com a polícia, os PMs que faziam as buscas foram alvo de tiros e reagiram, baleando Moraes e Andrade, que morreram no local.

Foram apreendidos uma pistola e dois revólveres, munições, cartuchos de arma de caça, facas, balaclava, dinheiro e celulares. Conforme a polícia, a dupla possui registros criminais por crimes como homicídio, roubos e tráfico de drogas.

Além disso, outros três homens e uma mulher foram presos e dois carros apreendidos. O grupo teria ido até o local para realizar o resgate dos comparsas, aponta o Batalhão de Choque.

