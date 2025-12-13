Suspeito de matar jovem indígena em Bom Jesus é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil de Bom Jesus prendeu na sexta-feira (12) um homem de 31 anos suspeito de matar Aione Araujo Souza, 19 anos, no último domingo (7). Ele foi encontrado na localidade de Caraúno, na zona rural do município.

Conforme o delegado Gustavo Costa do Amaral, o suspeito é de origem indígena, de Mato Grosso do Sul. A vítima e o autor eram da mesma tribo. A motivação, conforme o delegado, teria sido um desentendimento após um grupo ter ingerido bebida alcoólica.

A vítima foi localizada no Pomar Capão Alto, propriedade rural localizada na Estrada Caraúna. Os policiais constataram que o jovem tinha um único corte na coxa direita.