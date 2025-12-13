Polícia

Da mesma tribo
Notícia

Suspeito de matar jovem indígena em Bom Jesus é preso pela Polícia Civil

Conforme a polícia, motivação teria sido um desentendimento após um grupo ter ingerido bebida alcoólica

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS