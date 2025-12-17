Polícia

Nova ação
Notícia

Suspeito de integrar esquema de cobrança de dívidas com tortura em Caxias do Sul é preso em Santa Catarina

Operação Omertá, da Polícia Civil, chegou a 12ª prisão nesta quarta-feira. Homem, capturado em Itapema (SC), é investigado por cobranças armadas e incêndios criminosos

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS