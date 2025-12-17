Suspeito de integrar esquema de cobrança de dívidas com tortura em Caxias do Sul é preso em Santa Catarina

Ação contou com apoio de equipes policiais de Santa Catarina. Polícia Civil / Divulgação

A Operação Omertá, da Polícia Civil (PC), que investiga práticas de tortura, sequestro e incêndios criminosos para cobrança de dívidas ilícitas em Caxias do Sul, chegou à 12ª prisão de suspeitos por envolvimento no esquema. Na manhã desta quarta-feira (17), um homem que estava foragido foi capturado em Itapema (SC), onde se escondia desde a execução da segunda fase da operação, no início deste mês.

Segundo a investigação, ele realizava, no contexto das extorsões, cobranças armadas e provocava incêndios em residências como forma de intimidação. A ação contou com apoio de equipes policiais de Santa Catarina.

A polícia também informa que outro suspeito, responsável por auxiliar no sequestro e na tortura de uma das vítimas, teve prisão temporária convertida em preventiva após a apresentação de novas provas de participação no esquema.

Os presos até aqui, conforme a investigação, possuem vínculo com grupos criminosos que praticam extorsão, torturas física e psicológica, além de outras formas de violência para cobrança de valores.