Suspeito de assassinar dois homens em praça de Antônio Prado é preso em Caxias do Sul

Ação foi realizada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 19 anos foi preso preventivamente no fim da tarde de terça-feira (2) no bairro Exposição, em Caxias do Sul. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de um duplo homicídio, ocorrido em julho, em Antônio Prado.

Na ocasião foram mortos a tiros Evandro da Costa Mello, 31, e Leonardo Pinto dos Santos, 25, em uma praça na Travessa Chile, no bairro Panorâmico. O nome do possível autor do crime não foi divulgado.