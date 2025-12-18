Suspeito de agredir ex-padrasto com golpes de martelo é preso em Caxias do Sul

A Polícia Civil de Caxias do Sul prendeu temporariamente, nesta quinta-feira (18), um homem de 24 anos suspeito de agredir o ex-padrasto com golpes de martelo. O crime foi registrado no último dia 8, no bairro Nossa Senhora das Graças.

Conforme a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, o caso é tratado como tentativa de homicídio e estaria relacionado a conflitos pessoais. A vítima tem 44 anos e ainda se recupera das lesões na cabeça.

O suspeito não possui antecedentes policiais e foi encaminhado ao sistema penitenciário.