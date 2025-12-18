Polícia

Violência
Notícia

Suspeito de agredir ex-padrasto com golpes de martelo é preso em Caxias do Sul

O crime foi registrado no último dia 8, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vítima tem 44 anos e ainda se recupera das lesões na cabeça

Pioneiro

