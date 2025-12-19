Sistema free flow identifica veículo com placa clonada na Serra

Tecnologia do free flow auxilia as forças de segurança na identificação de placas clonadas no Vale do Caí e Serra Gaúcha Porthus Junior / Agencia RBS

Um veículo Fiat/Argo foi flagrado com a placa clonada pelo sistema free flow da Concessionária da Serra Gaúcha (CSG), instalados nos trechos entre o Vale do Caí e Carlos Barbosa. Um homem, de 75 anos, e uma mulher, 72, foram presos. O fato aconteceu na manhã da última quarta-feira (17).

Após a identificação da fraude, a CSG comunicou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Em uma operação especial, o veículo foi abordado por volta das 16h30min, no km 217 da BR-470, em Bento Gonçalves. O casal que estava no carro foi preso pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação de veículo.

Para o diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres, a tecnologia amplia o papel da concessionária na segurança viária.