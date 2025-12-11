Polícia

Tentativa de homicídio
Notícia

Réu sai do júri em Farroupilha antes da sentença, rompe a tornozeleira eletrônica e está foragido 

Homem de 32 anos deixou a sala do fórum e embarcou em um automóvel 

Pedro Zanrosso

