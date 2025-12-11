Réu sai do júri em Farroupilha antes da sentença, rompe a tornozeleira eletrônica e está foragido 

Depois de sair do júri minutos antes da leitura da sentença, um homem de 32 anos, que respondia em liberdade pela tentativa de homicídio contra três policiais em Farroupilha, está foragido. Ele foi condenado a 12 anos, seis meses e 20 dias de prisão.

Gabriel Stank Subtil deixou uma das salas do Fórum de Farroupilha por volta das 17h de quarta-feira (10) em um dos intervalos, quando os jurados se reuniam para a decisão final.

Quando a expedição do mandado de prisão foi realizada, o condenado já havia deixado o Fórum. De acordo com o escrivão da Vara Criminal Antero Ribeiro Soares Neto, como o réu estava em liberdade, ele não teria a obrigação de estar presente no salão do júri.

— Ele poderia se retirar junto com as testemunhas. O tribunal do júri pode, inclusive, ser realizado sem a presença do réu. A sentença foi lida depois, com a presença do advogado, e então ele foi condenado. O mandado de prisão está em aberto. É uma situação complicada, se ele aguardasse a decisão, sairia preso. É um caso atípico, que não aguardou a decisão. O julgamento não tinha terminado e ele se retirou do fórum — explicou Neto.

O setor de Comunicação Social do 36ºBPM de Farroupilha disse que não foi solicitada segurança para acompanhamento do júri.

O delegado da Polícia Civil de Farroupilha, Fernando Cruz, disse ter se colocado à disposição das buscas assim que tomou conhecimento do fato.

Já o advogado do réu, Vitor Hugo Gomes, disse também ter ficado surpreso quando não viu mais o cliente na sala. Ele era julgado por três tentativas de homicídio após um assalto frustrado pela Brigada Militar em dezembro de 2017:

— As pessoas todas saíram e eu pensei que ele tinha saído para tomar um café ou algo assim. Causou surpresa pra mim também, eu queria que ele se apresentasse e cumprisse a pena, conseguimos inclusive uma absolvição das três em que ele respondia. Se ele ficasse preso um ano e meio teria direito à progressão de pena.



