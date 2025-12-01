Praticado em grande volume, golpe do falso advogado acende alerta em Caxias do Sul

Ler resumo

Sede da OAB em Caxias do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

Mais um crime de estelionato que utiliza o WhatsApp é praticado por criminosos no Estado. É o chamado golpe do falso advogado. A prática acendeu um alerta em Caxias do Sul e região por conta da frequência de registros.

De acordo com a direção da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Caxias, são pelo menos 15 relatos por dia de profissionais que têm o nome e a identidade usados pelos golpistas. A Polícia Civil não possui um levantamento de dados sobre o crime, mas as delegacias distritais observam que há uma grande quantidade de boletins de ocorrência.

Na 3ª Delegacia de Polícia (3ª DP) de Caxias, o delegado Edinei Albarello relatou que há uma média de quatro a cinco registros por dia do golpe do falso advogado. Albarello diz que esse tipo de estelionato é antigo, mas houve intensificação nos últimos três meses.

O golpe consiste basicamente em os criminosos acessarem processos públicos e entrarem em contato com os envolvidos utilizando o nome e a imagem do advogado da causa. A justificativa geralmente é do ganho de uma ação, com a necessidade do pagamento de uma taxa para liberar a indenização ou valor ganho.

Como chama atenção o presidente da OAB em Caxias, Maurício Rugeri Grazziotin, a linha utilizada pelos criminosos simplesmente não existe na Justiça:

— Tu é credor, não tem que pagar para receber. Isso não existe. Pode ter despesas durante o processo até que tenha consolidado o crédito. Despesas de condução de oficial de justiça, eventualmente custas para recurso, pagamento de uma perícia. Mas nesse caso tem uma guia específica pra isso — alerta Grazziotin.

O delegado Edinei Albarello reforça: o Poder Judiciário não cobra valores por Pix ou pagamento de boletos.

Verificar o contato oficial do advogado

Na última semana, por conta do volume de denúncias, o presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, anunciou que a seccional notificou a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, para tomar providências para frear essa atividade criminosa. Ao mesmo tempo, sugestões foram entregues para as operadoras de telefonia em uma reunião realizada nesta semana, em Porto Alegre.

Presidente da OAB de Caxias, Maurício Grazziotin. Ulisses Castro / Agencia RBS

Grazziotin reforça que orientações são compartilhadas para evitar que vítimas caiam no golpe do falso advogado. Entre elas, priorizar o encontro pessoal com o advogado, no caso de notícia de ganho em algum processo, ou verificar o canal oficial.

Há casos em que os criminosos tentam também forjar alvarás e guias de processo.

— A população deve desconfiar. Sempre confira, ligue para o seu advogado pelos canais que tu já tem conhecimento. Mesmo assim, se está na dúvida, vá até o escritório. Porque, certamente, vai se evitar uma dor de cabeça muito grande — sugere o advogado.

Os criminosos costumam ter acesso aos dados, por serem de acesso público, o que está previsto, inclusive, na Constituição Federal — o que torna a situação ainda mais desafiadora. Com sites de busca e plataformas que levantam dados, pode existir mais facilidade aos golpistas. Ou seja, é uma situação que envolve todo o sistema brasileiro.

O presidente da OAB em Caxias também reforça que é importante que o registro do boletim de ocorrência seja feito. O relato pode auxiliar na investigação policial para chegar a uma forma de desmembrar o esquema criminoso.

"Desconfiem sempre"

No último dia 17 de novembro, a advogada Mariana Baggio, do escritório MB Advocacia de Antônio Prado, foi surpreendida pela ligação de um cliente, que pedia sobre um processo que teria terminado com vitória para ele. Ao ouvir o que o cliente relatou para ele, logo percebeu: tratava-se do golpe do falso advogado.

Criminosos utilizaram o nome e a foto da advogada e entraram em contato com diversos clientes dela. O que impressionou foi o uso de linguagem jurídica, alvarás forjados e até o uso de uma imagem produzida por inteligência artificial (IA). Com ela, os criminosos inventaram que Mariana estaria saindo do tribunal com a notícia da suposta vitória no processo.

— Eles são muito articulados porque simulam essa foto e simulam uma petição com o símbolo da União e com o símbolo da Justiça. É muito articulado, tem que ter muito conhecimento para fazer — observou Mariana.

Conforme a advogada, além dos golpistas simularem o contato dela, os criminosos enviaram mensagens aos clientes como se fossem do Tribunal de Justiça (TJ) para reforçar sobre a suposta vitória. Logo, muitos clientes começaram a telefonar para a advogada.

— Imediatamente, começamos a divulgar nas redes sociais e começamos a avisar aos clientes que ainda não tinham ligado — contou.

O que Mariana notou e pode servir para prevenir tentativas é o código de área dos números, que não eram o 54, da região. A advogada alerta para que as pessoas busquem sempre realizar o contato por telefones oficiais ou de forma presencial.