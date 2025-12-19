Polícia

Serra gaúcha
Notícia

Policial civil de Cotiporã é preso preventivamente por suspeita de estupro e abuso de autoridade 

Crimes teriam sido cometidos por inspetor contra a companheira e a sogra. Ele também teria constrangido e ameaçado outras mulheres durante atuação policial

Pioneiro

