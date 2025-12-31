Polícia prende grupo suspeito de matar mulher no bairro Monte Claro, em Vacaria  

Os quatros homens suspeitos de terem atirado contra Maria Clair Barbosa de Moraes, de 57 anos, foram presos pela polícia. O crime aconteceu na madrugada da quarta-feira (31), em uma casa no bairro Monte Claro, em Vacaria.

Conforme a Polícia Civil, cinco pessoas se dirigiram até a residência de Maria Clair com o objetivo de matar o filho dela. Ele seria membro de uma facção criminosa rival.

Durante a ação, o grupo tentou invadir e casa. Nesse momento, Maria Clair tentou impedir a entrada deles e foi atingida por tiros, que feriram a região do tórax. Ela foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada até Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Além dela, dois adultos ficaram feridos, sendo uma filha de Maria Clair e o filho, principal alvo da ação criminosa. Uma criança de quatro anos, neta da vítima, também se machucou. A polícia não detalhou se os adultos e a criança foram baleados.

Imagens de câmeras de segurança foram solicitadas e testemunhas foram ouvidas. A arma usada no crime foi apreendida. O grupo foi localizado pela Brigada Militar em outro bairro da cidade, que não foi informado.

Dos cinco suspeitos envolvidos, três foram presos e um foi apreendido, por se tratar de um menor de 18 anos. Eles foram reconhecidos pelas vítimas. Uma quinta envolvida, identificada como a namorada de um dos quatro homens, está foragida. A polícia não informou qual a participação dela no crime.

Eles deverão ser indiciados por homicídio qualificado, três tentativas de homicídio, associação criminosa e corrupção de menores.

Ainda não há informações sobre a despedida de Maria Clair.








