Polícia

Em investigação 
Notícia

Polícia prende grupo suspeito de matar mulher no bairro Monte Claro, em Vacaria  

Além da vítima, outros dois adultos e uma criança de quatro anos ficaram feridos durante a ação criminosa. Uma pessoa envolvida no crime está foragida 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS