Polícia

Em investigação
Notícia

Polícia ouve testemunhas e analisa imagens de câmeras para apurar morte de jovem na Estação Férrea, em Caxias do Sul

Kauã Diogenes Souza de Chaves, 17 anos, foi esfaqueado na madrugada do último sábado (27). Em depoimento, suspeito, que foi apreendido no sábado, disse ter agido em legítima defesa

Pioneiro

