Polícia ouve testemunhas e analisa imagens de câmeras para apurar morte de jovem na Estação Férrea, em Caxias do Sul

Inquérito ainda não foi finalizado. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) segue investigando a morte do jovem Kauã Diogenes Souza de Chaves, 17 anos, na madrugada do último sábado (27). Ele foi morto a golpes de faca na Estação Férrea, no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul.

Em nota, a delegada responsável pelo caso, Aline Martinelli, informa que já foram verificadas imagens de câmeras que registraram o fato e testemunhas foram ouvidas, além do suspeito. Ele foi apreendido pela Brigada Militar no dia do homicídio e alegou legítima defesa.

Leia Mais Bases do Samu serão descentralizadas para agilizar atendimentos em Caxias do Sul

Segundo a delegada, "a motivação do fato teria sido em razão de relacionamento anterior do autor e vítima com a mesma mulher." Além disso, ela acrescenta que o suspeitodisse que "Kauã teria lhe ameaçado anteriormente e no dia do fato estava acompanhado de pelo menos mais três pessoas, tendo lhe ameaçado novamente".

A Polícia Civil segue nas investigações e outras testemunhas serão ouvidas antes da conclusão do inquérito. A delegada não informou, no entanto, se o suspeito segue apreendido.