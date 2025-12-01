Polícia localiza central de armazenamento e distribuição de drogas em Caxias e apreende 12 quilos de cocaína e maconha

Um homem de 31 anos foi preso e cerca de 12 quilos de drogas foram apreendidos na noite do domingo (30), no bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul. Segundo o 4° Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), a ação desarticulou uma central de armazenamento e distribuição, que era utilizada para fracionar, embalar e repassar substâncias como maconha e cocaína.
Os PMs localizaram porções de cocaína que somam 6,9 quilos e cinco tijolos de maconha pesando 5,1 quilos. Além disso, foram recolhidos 400 comprimidos de ecstasy, balanças de precisão e outros materiais utilizados para o tráfico de drogas.
O suspeito foi conduzido à delegacia de polícia para registro da ocorrência.