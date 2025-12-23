Polícia

Violência
Notícia

Polícia investiga caso de mulher baleada no rosto em Guaporé, na Serra

Vítima foi atingida ao se aproximar do portão de casa após ser chamada. O estado de saúde dela é estável, segundo as autoridades

Luca Roth

