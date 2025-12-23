Polícia investiga caso de mulher baleada no rosto em Guaporé, na Serra

A Polícia Civil investiga o caso de uma mulher de 29 anos que foi baleada no rosto em Guaporé, na Serra. O crime foi registrado no início da madrugada de segunda-feira (22), no centro da cidade.

Segundo a Polícia Civil, a vítima estava em casa quando foi chamada ao portão de entrada do local, por volta da meia-noite. Ao se aproximar, ela foi alvejada. A mulher foi socorrida por um vizinho e encaminhada a um hospital.

O delegado Tiago Albuquerque informa que o estado de saúde da vítima é estável. Havia previsão de a mulher ser submetida a uma cirurgia para remoção do projétil, que ficou alojado próximo ao nariz.