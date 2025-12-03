Polícia Civil investiga agressão contra médica na UPA 24h de Vacaria

Ler resumo

A Polícia Civil de Vacaria abriu um inquérito para investigar uma agressão contra uma profissional da saúde da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) de Vacaria na manhã de terça-feira (2).

Conforme as informações do delegado Carlos Alberto Defaveri, o caso ocorreu quando uma mulher, de 20 anos, discutiu com uma médica da UPA, exigindo determinado procedimento. Durante o conflito, ela teria amassado a receita, ofendido a profissional e depois lhe desferido um soco. Em seguida, fugiu do local. Segundo relatos de testemunhas, a agressora já tinha apresentado comportamento agressivo com funcionários em outras ocasiões.

O inquérito policial foi instaurado e será apurado pelo delegado Vitor Fernando Boff. O indiciamento será por injúria qualificada, desacato, ameaça e lesão corporal.

A prefeitura de Vacaria se manifestou sobre o caso, destacando que foi um caso isolado, mas que vai acompanhar os desdobramentos e prestaram solidariedade à profissional.

Confira a nota abaixo.

"A Prefeitura Municipal de Vacaria vem a público para lamentar profundamente o ocorrido envolvendo uma médica atuante na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e manifestar sua total solidariedade à profissional.

O fato, que está sob investigação, será acompanhado com máxima atenção e proximidade por esta Administração. A Prefeitura reafirma que tais situações fogem completamente de quaisquer limites de urbanidade e civilidade e, mesmo tratando-se, pelas informações iniciais, de um caso isolado, merecem a correta e necessária punição de seus autores, na forma da lei.

Esta Administração Municipal tem por linha o respeito ao trabalho de todos os seus servidores, sejam eles efetivos ou terceirizados. São essas pessoas que movimentam os serviços públicos essenciais e, por isso, são merecedoras de todo o suporte, proteção e respeito, condições fundamentais para o exercício de suas funções.