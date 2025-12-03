Polícia

Violência
Notícia

Polícia Civil investiga agressão contra médica na UPA 24h de Vacaria

A profissional foi atingida por um soco, por uma mulher de 20 anos, que exigia um determinado procedimento. O fato ocorreu nesta terça-feira 

Renata Oliveira Silva

