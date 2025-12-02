Operação prende homem e apreende 117kg de cabos de alumínio em Caxias do Sul

SSP / Divulgação

Um homem de 66 anos foi preso na manhã desta terça-feira (2) pelo crime de receptação qualificada em Caxias do Sul. A ação integrou a chamada Operação Desmanche, que resultou também na apreensão de 10 toneladas de sucatas automotivas e no recolhimento de 117kg de cabos de alumínio.

A prisão e as apreensões ocorreram em um estabelecimento comercial localizado no bairro Reolon. Segundo a Delegacia de Repreensão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), o homem teria antecedentes por furtos e foi encaminhado ao presídio.

De acordo com a Secretaria Estadual da Segurança Pública, o estabelecimento recebeu uma notificação do Corpo de Bombeiros Militar e foi interditado. Além disso, o Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM) lavrou um termo circunstanciado por falta de licença ambiental.

A operação mobilizou 22 servidores das forças de segurança do Estado.