Operação da Polícia Federal cumpre 19 mandados no RS e em SC contra contrabando de cigarros do Paraguai

Foram apreendidos 65 mil maços do produto sem documentação legal, além de R$ 46 mil em dinheiro, três armas e munições. Duas pessoas foram presas em flagrante na ofensiva, executada na manhã desta terça-feira

Luca Roth

