Operação da Polícia Federal cumpre 19 mandados no RS e em SC contra contrabando de cigarros do Paraguai

Dois mandados foram cumpridos em Porto Alegre. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

A Polícia Federal (PF) cumpriu 19 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina na manhã desta terça-feira (16) em operação contra o ingresso irregular no país de cigarros oriundos do Paraguai. A ofensiva, nomeada Bajau, foi coordenada pela delegacia da PF em Caxias do Sul.

Foram apreendidos 65 mil maços de cigarros estrangeiros sem documentação legal, R$ 46 mil em dinheiro, três armas e munições, além de celulares, computadores e documentos. Duas pessoas foram presas em flagrante: uma por contrabando de cigarros e armas em Portão e outra por contrabando de cigarros em Caxias.

O inquérito foi aberto em junho do ano passado. Segundo o delegado da Polícia Federal Noerci Melo, os criminosos trazem as cargas do Paraguai por via terrestre, armazenam em depósitos e distribuem nos pontos de venda em diversos municípios do RS, sobretudo na Grande Porto Alegre e na Serra.

Noerci aponta que os investigados integram uma organização criminosa atuante desde 2017 nessas duas regiões. A hierarquia do grupo é sistematizada com nomes de peixes, como tubarão (líder) ou pintado (gerente). Por isso, a operação recebeu o nome de Bajau — um povo do sudoeste asiático que, por mutação genética, consegue ficar mais de 10 minutos embaixo d'água pescando.

Leia Mais Após mais de 24 horas, bombeiros seguem no combate a incêndio em empresa de Farroupilha

Além de Caxias e Portão, as ordens judiciais foram cumpridas em São Francisco de Paula, Porto Alegre, Rolante, Taquara, São Leopoldo, Montenegro, Riozinho e, no Estado vizinho, em Bombinhas.